Россиянам раскрыли способ улучшить самочувствие при резкой смене погоды

Врач Кузьменко сообщил, что занятие физкультурой улучшают самочувствие при смене погоды

Врач-терапевт Филипп Кузьменко в беседе с радио Sputnik раскрыл способ улучшить самочувствие при резкой смене погоды.

«У нас весна постепенно сменяет зиму, что может отражаться на самочувствии людей. Не нужно из-за этого отчаиваться, поскольку такие проблемы для продолжительности жизни не опасны», — сказал он.

Кузьменко добавил, что врачи не назначают какое-либо лечение при плохом самочувствии из-за резкой смены погоды. «Полезно будет заняться физкультурой, полезно ложиться и вставать в одно и то же время, полезно правильно питаться. Вот такие простые рекомендации могут помочь», — отметил он.

Ранее врач-терапевт «Инвитро-Москва» Надежда Капнинская сообщила, что использовать корвалол и настойку валерианы для лечения при проявлении симптомов стресса опасно. По ее словам, принимать данные успокаивающие средства необходимо принимать под контролем врача. Специалист предупредила, что корвалол может вызвать привыкание и зависимость, а синдром отмены не позволит человеку самостоятельно прекратить прием препарата.

