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Мишустин порассуждал о технологической устойчивости России

Мишустин заявил о необходимости обеспечить технологическую устойчивость России

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Правительство России должно сделать все возможное, чтобы снизить влияние санкций на российскую экономику. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

Рассуждая о противодействии санкциям, Мишустин подчеркнул, что важнейшим направлением сейчас является создание технологической базы, которая обеспечила бы устойчивость экономики.

Он добавил, что этот вопрос активно обсуждался на совещании у президента.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что парламент сейчас готовит третий комплекс антисанкционных мер. Этот комплекс мер готовится в тесной координации с правительством. Толстой отметил, что он будет «достаточно интересный». В данный момент Госдума уже приняла 13 законов и два пакета мер, направленных на защиту российской экономики от внешнего воздействия.

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Роман Кирьянов
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