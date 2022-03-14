Мишустин порассуждал о технологической устойчивости России

Мишустин заявил о необходимости обеспечить технологическую устойчивость России

Правительство России должно сделать все возможное, чтобы снизить влияние санкций на российскую экономику. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

Рассуждая о противодействии санкциям, Мишустин подчеркнул, что важнейшим направлением сейчас является создание технологической базы, которая обеспечила бы устойчивость экономики.

Он добавил, что этот вопрос активно обсуждался на совещании у президента.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что парламент сейчас готовит третий комплекс антисанкционных мер. Этот комплекс мер готовится в тесной координации с правительством. Толстой отметил, что он будет «достаточно интересный». В данный момент Госдума уже приняла 13 законов и два пакета мер, направленных на защиту российской экономики от внешнего воздействия.