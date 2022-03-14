Экс-вокалист Black Sabbath высказался о «плохих» и «хороших» странах

Британский рок-музыкант Тони Мартин высказался о «хороших» и «плохих» странах

Британский рок-вокалист Тони Мартин (полное имя — Энтони Филипп Харфорд) высказался о «плохих» и «хороших» странах. Его слова приводят «Известия».

По мнению экс-солиста группы Black Sabbath, главная задача любого артиста — сближать разных людей с помощью музыки. «Когда вы участвуете в Олимпийских играх, вы же не выбираете страну-организатора, плохая она или хорошая. И с музыкой абсолютно то же самое. Мы должны балансировать, сближая с помощью искусства разных людей. Мы же не политики, а артисты», — заявил Мартин.

Он также отметил, что музыкальные менеджеры обязаны следить за тем, чтобы исполнители не причинили боли ни себе, ни другим людям. «Мы не желаем никого расстраивать и хотим лишь создавать и исполнять музыку. А еще человек всегда должен задумываться о других людях, которым музыка нужна для того, чтобы жить, вызывать радость, делать их счастливыми», — резюмировал 64-летний рокер.

Отмечается, что Мартин был одним из первых западных звезд, которые посетили СССР. Первый концерт был дан в 1989 году.

