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В Казахстане рассказали о двухлетней подготовке к январским беспорядкам

Правозащитница Умарова заявила, что протесты в Казахстане готовились как минимум два года

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Правозащитница, глава комиссии по общественному расследованию январских событий в Казахстане Айман Умарова заявила, что подготовка к беспорядкам в республике длилась как минимум два года. Об этом она заявила во время пленарного заседания в мажилисе (нижней палате) парламента страны, передает Orda.

«Многие ошибочно полагают, что все началось с мирных митингов. На самом деле все началось намного раньше, с информационной подготовки к событиям. Мирные митинги — это начало того, что мы видели воочию», — рассказала Умарова.

По словам правозащитницы, подготовка к массовым протестам и беспорядкам велась не менее двух лет, а информация о существовании террористических ячеек начала просачиваться еще раньше. Она также условно разделила январские события на три этапа: информационную подготовку, информационную войну и происходящее на улицах.

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Массовые беспорядки в Казахстане разгорелись в начале января 2022 года. Мирные протесты, вызванные повышением цены на газомоторное топливо, переросли в погромы, грабежи и столкновения с полицией. На помощь местных силовикам прибыли силы ОДКБ.

Правоохранительные органы Казахстана отправили под арест более 700 человек по уголовным делам, связанным с январскими беспорядками. Как рассказали в прокуратуре, среди арестованных оказались 27 членов экстремистских группировок и 19 приверженцев «деструктивных религиозных течений».

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Алиса Реброва
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