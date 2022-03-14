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В Казахстане назвали число арестованных за участие в беспорядках

Казахские силовики арестовали 766 человек после массовых беспорядков в январе

Фото: Reuters

Правоохранительные органы Казахстана отправили под арест более 700 человек по уголовным делам, связанным с охватившими страну в начале года массовыми беспорядками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального прокурора республики Берика Асылова.

«Общее число арестованных по всем органам составило 766 (…). В основной массе это молодые люди в возрасте до 30 лет, безработные, без высшего образования», — рассказал чиновник.

Он пояснил, что среди арестованных оказались 27 членов экстремистских группировок и 19 приверженцев «деструктивных религиозных течений». Также прокурор назвал общее число уголовных дел, возбужденных по итогам протестов, — 3770. Семь из них расследуются в отношении силовиков, которые бросили свои посты и бежали от протестующих, позволив им захватить оружие.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал публично раскрыть итоги расследования о массовых беспорядков января 2022 года. Он сделает это в президентском послании, с которым выступит до конца марта.

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Алевтина Запольская
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