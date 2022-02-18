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Токаев пообещал раскрыть итоги расследования о январских событиях в Казахстане

Токаев раскроет итоги расследования событий в Казахстане в президентском послании в марте

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал публично раскрыть итоги расследования о произошедших в январе 2022 года массовых беспорядках в республике. Глава Казахстана расскажет о них в президентском послании в марте, сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали в Telegram-канале Телерадиокомплекса президента Казахстана.

«Вся информация будет опубликована, мы не будем ничего скрывать от народа», — говорится в анонсе послания. Токаев намерен раскрыть предварительные итоги расследования, которое проводят казахстанские следственные органы. Президентское послание назначено на середину марта 2022 года.

«Безусловно, все начиналось с мирных митингов. Во многих регионах страны люди выходили на площади, где высказывали свои требования, выражали недовольство, протестовали», — рассказал Токаев в интервью телеканалу Qazaqstan. Однако затем январские события развивались уже не мирно — митинги перешли в беспорядки. Президент высказал уверенность в том, что это была спланированная акция.

Дмитрий Настасьев
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