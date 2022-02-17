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Токаев призвал прекратить разговоры о задолжавшем Путину Казахстане

Токаев заявил, что контингент ОДКБ не является личной армией Путина
Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что ввод войск Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в республику в январе был в интересах всех стран-участниц блока. Об этом сообщает Tengrinews.

«Считаю, что заявления о том, что якобы мы теперь задолжали [президенту РФ Владимиру] Путину, — это пустые разговоры, которые надо прекратить, — призвал Токаев. — Контингент ОДКБ не является личной армией Владимира Путина или России. Миротворческий контингент является общим для всех стран-участниц организации».

По словам Токаева, Россия является близким партнером и соседом Казахстана. «Но речь идет не о спасении, а о действиях, направленных на защиту наших общих интересов», — добавил он.

Токаев уверен, что Россия крайне заинтересована в стабильности Казахстана. Между странами должны быть искренняя дружба и взаимное доверие, другая политика может нанести ущерб их стратегическим интересам. «Это не значит, что мы кому-то должны. Казахстан — это суверенное государство, мы ведем самостоятельную политику», — подчеркнул Токаев.

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В начале января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за роста цен на газомоторное топливо. Вскоре экономические требования переросли в политические, а митинги вылились в беспорядки. В нескольких регионах были захвачены и подожжены здания органов власти. По официальным данным, погибли 225 человек.

Власти Казахстана назвали протестующих террористами. По просьбе Токаева в страну были введены миротворцы ОДКБ, которые охраняли важные инфраструктурные объекты.

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София Сарджвеладзе
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