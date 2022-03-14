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В Германии рассказали о вреде от поставок оружия Украине

Депутат бундестага Вагенкнехт заявила, что поставки оружия Украине лишь затягивают кризис

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Депутат бундестага ФРГ от партии «Левые» Сара Вагенкнехт заявила о вреде от поставок оружия на Украину. Об этом она рассказала в интервью Die Welt.

По ее словам, оружие, которое поставляется Украине, лишь затягивает кризис, и при этом никак не помогает Киеву. Парламентарий отметила, что обещание членства Украины в НАТО также не помогло стране. Она объяснила, что накачка Украины оружием и ее интеграция в альянс вызвали резкую реакцию со стороны России. Без «ползучей» интеграции Украины в НАТО, вероятно, текущего кризиса бы не произошло, добавила депутат. Немецкий политик добавила, что гарантированный нейтральный статус Украины был бы разумным решением.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поставки боевых самолетов на Украину не относятся к усилиям Берлина по урегулированию текущего кризиса. Политик напомнил, что германская сторона предоставляет Украине финансовую и гуманитарную помощь, а также оборонительное вооружение. «Мы должны тщательно думать, что мы должны делать, и к этому точно не относятся боевые самолеты», — подчеркнул он.

Марина Совина
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