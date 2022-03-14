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Знаменитости вышли в свет с мокрыми волосами и задали новый тренд

Несколько актрис появились на премии BAFTA с укладкой в виде мокрых волос и задали тренд

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Сразу несколько знаменитостей вышли в свет с укладкой в виде мокрых волос на премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) и задали новый бьюти-тренд. Об этом сообщает Independent.

Стилисты обратили внимание, что на прошедшем событии особой популярностью пользовалась упомянутая укладка — в основном в комбинации с короткой стрижкой пикси. Среди известных женщин, позировавших для фотографов с такой прической, оказались актрисы Флоренс Пью, Дейзи Ридли и Милли Бобби Браун, модели Катрина Балф и Адвоа Абоах, а также блогерша Андреа Кристиа.

По словам звездного парикмахера Алисы Пэйс, мокрые волосы станут самой востребованной укладкой в нынешнем сезоне. «В этом образе есть что-то шикарное, что-то сексуальное. После того как с мокрой укладкой появились на публике Ким Кардашьян и Джиджи Хадид, она обречена стать самым большим трендом», — считает эксперт.

Ранее в марте стало известно, что стрижка бикси, которая была актуальна в 1990-х годах, вновь обретет спрос в 2022 году. Журналисты обратили внимание на прическу американской певицы Сиары, которая показала свой новый образ на премии Billboard’s Women in Music в начале марта. Парикмахер Эндрю Фицсаймонс связывает актуальность бикси с ее универсальностью. «Подобные многослойные прически подходят любому типу внешности и всегда выглядят выигрышно и без особой укладки», — прокомментировал он.

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Дина Васильева
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