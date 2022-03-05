Названа еще одна модная стрижка на весну 2022 года

Стрижка бикси, которая была актуальна в 1990-х годах, вновь обретет широкую популярность в 2022 году. Об этом сообщает издание Glamour.

Журналисты обратили внимание на прическу американской певицы Сиары, которая показала свой новый образ на премии Billboard’s Women in Music в начале марта. Знаменитость предстала перед публикой с уложенным набок гладким и объемным бикси (гибрид боба и пикси).

Парикмахер Эндрю Фицсаймонс связывает актуальность бикси с ее универсальностью. «Подобные многослойные прически подходят любому типу внешности и всегда выглядят выигрышно и без особой укладки. Поэтому они точно станут трендовыми», — высказался специалист и назвал бикси еще одной модной стрижкой нынешней весны.

Ранее в феврале стилист Ли Стаффорд счел боб визуально омолаживающей лицо стрижкой. По его мнению, данная прическа подходит для любой формы лица и «может омолодить внешность лучше, чем ботокс». В качестве примера он привел несколько знаменитостей, которые сменили имидж в пользу упомянутой прически. В их число вошла 27-летняя ямайско-канадская модель Винни Харлоу.