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Стилист назвал визуально омолаживающую лицо стрижку

Стилист Ли Стаффорд заявил, что стрижка боб омолаживает внешность лучше, чем ботокс
Винни Харлоу

Винни Харлоу. Фото: @winnieharlow

Звездный стилист проанализировал изменения во внешности знаменитостей и назвал одну прическу, визуально омолаживающую лицо. Соответствующий материал публикует The Sun.

Специалист Ли Стаффорд (Lee Stafford) утверждает, что на данный момент одной из самых востребованных причесок является боб. По его мнению, данная стрижка подходит для любой формы лица и «может омолодить внешность лучше, чем ботокс». В качестве примера он привел несколько знаменитостей, которые сменили имидж в пользу упомянутой прически.

В их число вошла 27-летняя ямайско-канадская модель Винни Харлоу. «Короткие бобы с челкой отлично уравновешивают большой лоб у женщин с вытянутым лицом — чем короче, тем лучше. Мне нравится стиль Винни с челкой», — подчеркул Стаффорд.

Певица Николь Шерзингер также поделилась в соцсетях свежими фото с прической боб. По словам стилиста, такой образ грамотно подчеркивает ромбовидную форму лица исполнительницы. Помимо этого, ее прическа стала более объемной.

Американская телезвезда Кортни Кардашьян также сделала выбор в пользу короткой стрижки. «Длинные волосы могут еще больше вытянуть ваше лицо. Короткие — подчеркивают линии скул и подбородка, что и молодит внешность 42-летней Кортни», — отметил эксперт.

В феврале стилисты портала Who What Wear назвали самые модные прически 2022 года. По словам специалистов, в нынешнем сезоне будут востребованы короткие стрижки, такие как небрежный боб, волнистый французский боб, а также его классическая, гладкая вариация.

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Айсель Эюбова
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