Стилисты назвали самые модные прически 2022 года

Стилисты портала Who What Wear назвали девять самых популярных в 2022 году причесок. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам специалистов, в нынешнем сезоне будут востребованы короткие стрижки, такие как небрежный боб, волнистый французский боб, а также его классическая, гладкая вариация. Другой прической, которая начала стремительно набирать популярность, стала микси — это гибрид маллета (mullet) и пикси.

Модные редакторы также предрекли возвращение в моду объемных укладок на длинные волосы в стиле 1990-х годов, с которыми часто появлялись на ковровых дорожках ведущие супермодели упомянутого периода.

Знаменитый парикмахер и основатель салона Undone Джордж Нортвуд, в свою очередь, назвал окрашивание в блонд в стиле 1970-х годов одним из главных трендов текущего года. «Подумайте о светлых оттенках меда на многослойных волосах с кучей объема и рваной челкой. Цвет может быть слегка кремовым, но все равно напоминать классический ретро-стиль», — пояснил он.

Стилисты также подчеркнули, что в 2022 году актуальными будут текстурированные естественные волосы. Например, обладательницам кудрявых волос они рекомендуют делать прямой пробор и фиксировать пряди в своем естественном положении, придавая им больше объема. Тем, у кого прямые и жидкие волосы, эксперты советуют дать возможность прядям высохнуть после мытья естественным способом и закрепить результат спреем с морской солью.

В декабре стилист Влад Лисовец назвал прическу, которая визуально старит россиянок. Он посоветовал женщинам делать на праздничные мероприятия небрежные укладки, чтобы не выглядеть старше своих лет. Лисовец отметил, что при создании прически лучше наносить на пряди меньше лака. Тогда, по его мнению, волосы будут выглядеть более сексуально.