Версию о наличии бомбы на упавшем в Загребе беспилотнике подвергли сомнению

Военный эксперт Барич усомнился в наличии авиабомбы на упавшем в Хорватии беспилотнике

Хорватский военный эксперт Роберт Барич подверг сомнению версию о возможном наличии 120-килограммовой авиабомбы в упавшем в Загребе беспилотнике. Свою позицию он высказал в интервью телеканалу HRT.

В частности, он указал, что в теории возможно, но маловероятно разместить авиабомбу в отсеке для электроники, обслуживающей камеры видеосъемки. «Это все-таки 120 килограммов взрывчатки, и если бы все это взорвалось, я сомневаюсь, что мы могли бы иметь хоть какие-то фрагменты», — отметил эксперт.

Барич предположил, что в упавшем дроне сработала система самоликвидации. Также он допустил вариант со срабатыванием пиропатрона, отстреливающего камеры перед приземлением.

Неопознанный беспилотник упал в Загребе 11 марта. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович назвал этот инцидент явной угрозой для всех стран-членов НАТО и призвал усилить сотрудничество внутри альянса. На данный момент неизвестно, кому принадлежит летающий аппарат.

Позднее глава Минобороны Хорватии Марио Баножич заявил, что на дроне «Стриж» Ту-141, упавшем в хорватском Загребе, нашли следы взрывчатого вещества и присутствия авиабомбы советского производства.