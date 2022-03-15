Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Армения заявила о готовности установить дипломатические отношения с Турцией

Глава МИД Армении Мирзоян заявил о готовности открыть границу с Турцией

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Армения готова установить дипломатические отношения и открыть границы с Турцией, заявил министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я рад услышать от моего турецкого коллеги, что есть политическая воля, чтобы вести процесс к этой цели. Я считаю, что мы должны без колебаний предпринимать конкретные шаги в быстро меняющемся мире», — добавил глава МИД.

12 марта состоялась встреча Мирзояна и министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

В январе премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал логичным возможное установление дипотношений с Турцией и открытие границ между двумя странами. По его словам, такой шаг поддерживает все международное сообщество.

Граница между Турцией и Арменией закрыта с 1993 года по инициативе Анкары.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
София Сарджвеладзе
Обсудить
Последние новости
Россия ввела санкции против Байдена
РФС прокомментировал решение CAS об отстранении клубов от соревнований
На нефтегазового гиганта подали в суд
Путин заявил об отсутствии настроя на «поиск взаимоприемлемых развязок» у Киева
Израиль отменил безвизовый режим с Украиной на фоне кризиса
Армения заявила о готовности установить дипломатические отношения с Турцией
Россия определит перечень конвенций для денонсации после выхода из Совета Европы
Раскрыта оптимальная стоимость авиабилетов в Турцию в марте
Россия запросила в ООН голосование по резолюции по Украине
Американский фармацевтический гигант остановил экспорт ряда лекарств в Россию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.