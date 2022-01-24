Пашинян назвал логичным установление дипотношений между Арменией и Турцией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал логичным возможное установление дипломатических отношений с Турцией. Его слова передает РИА Новости.

«Не могу прогнозировать, но было бы логично, если бы мы достигли этого результата — открытия границ и установления дипотношений», — сказал он, добавив, что урегулирование отношений между странами поддерживает все международное сообщество.

Готовность начать процесс без предусловий способствует существенной разрядке атмосферы вокруг него, отметил армянский премьер. Однако если он затянется, то заинтересованность международного сообщества к этому спадет.

14 января представители Турции и Армении провели встречу по нормализации отношений в Москве. Дипотношения между странами отсутствуют, граница между ними закрыта с 1993 года по инициативе Анкары.