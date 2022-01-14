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Турция и Армения встретились в Москве и обсудили перемирие

Турция и Армения закончили встречу по нормализации отношений в Москве

Фото: Emrah Gurel / Reuters

Представители Турции и Армении закончили встречу по нормализации отношений в Москве. Стороны заявили, что она прошла «в позитивной и продуктивной атмосфере». Об этом говорится в сообщении на сайте турецкого МИД. Информацию также подтвердили в армянском ведомстве.

Стороны договорились продолжить контакты без предварительных условий. Место и дата второй встречи спецпредставителей Анкары и Еревана будут определены по дипломатическим каналам.

В декабре глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу анонсировал ряд встреч для нормализации отношений с Арменией. По его словам, стороны скоро назначат спецпредставителей и наладят чартерное авиасообщение.

Дипотношения между странами отсутствуют, граница между ними закрыта с 1993 года по инициативе Анкары.

Елизавета Наумова
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