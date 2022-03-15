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Еще одна африканская страна заявила о готовности принимать рейсы из России

Кения заявила о готовности принимать чартерные и регулярные рейсы из Москвы

Фото: Brian Inganga / AP

Власти еще одной африканской страны заявили о готовности принимать российские самолеты на фоне закрытия воздушного пространства ряда государств для отечественных лайнеров. Об этом сообщает РИА Новости.

«Кения готова принимать как чартерные, так и регулярные рейсы из Москвы», — пояснила советник-посланник Кении в России Винни Мванджала.

Уточняется, что российские авиакомпании с 8 марта были вынуждены приостановить большую часть международных рейсов, чтобы сохранить самолеты: есть риск, что их арестуют за рубежом из-за санкций, связанных со спецоперацией на Украине.

14 марта стало известно, что Европейское агентство по безопасности полетов лишил отечественные авиакомпании сертификатов на полеты в небе стран Евросоюза. Без сертификата летной годности воздушное судно не может выполнять полеты. Документ выдает орган гражданской авиации того государства, где самолет зарегистрирован.

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Валентина Процкова
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