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Российский полицейский оставил предсмертную записку и покончил с собой

В Чувашии лейтенант полиции похитил служебное оружие и совершил суицид на могиле бабушки

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Чувашии полицейский похитил служебное оружие и совершил суицид на могиле бабушки. Об этом во вторник, 15 марта, сообщает Telegram-канал Baza.

По сведениям издания, утром 14 марта россиянин исчез после ухода с работы, не сдав пистолет Макарова. В отделе заметили пропажу коллеги днем, после чего провели обыск в его кабинете, где в личном сейфе нашли оставленную мужчиной предсмертную записку. Позже недалеко от деревни Чаркли было обнаружено тело погибшего лейтенанта, рядом с ним находилось его табельное оружие.

3 августа сообщалось, что в Новосибирске сотрудник полиции покончил с собой за месяц до свадьбы. Перед тем как совершить самоубийство, он позвонил невесте и простился с ней.

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Елизавета Новикова
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