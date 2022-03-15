Появление черного рынка валюты в России сочли неизбежным

Экономист Косой назвал неизбежным появление черного рынка валюты в России

При заградительных мерах, которые ограничивают возможности покупки и продажи валюты, неизбежно формирование черного рынка, уверен экономист Владимир Косой. Ситуацию с нелегальной продажей долларов и евро в России он оценил в разговоре с «Лентой.ру».

Вопрос более серьезного наказания за продажу валюты на черном рынке для граждан или юридических лиц ни в Совфеде, ни в правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций не обсуждают, заявил вице-спикер Совфеда, член указанной комиссии Николай Журавлев. С оценкой по поводу того, что в ближайшее время может быть ужесточено наказание за сделки с валютой на черном рынке, ранее выступила сенатор Ольга Ковитиди. Она отмечала, что незаконные операции наносят ущерб государству.

Прогнозируемый итог

«На самом деле, основная проблема, с которой столкнется государство, — это развитие в России правового нигилизма. (...) История с появлением черного рынка валют будет носить системный характер», — считает Косой.

Государство между тем, по словам экономиста, может принимать любые меры для борьбы с черным рынком, но вопрос в том, будут ли они эффективны. Косой предположил, что при заградительных комиссиях на покупку валют и отсутствии возможности свободно продавать и покупать формирование черного рынка неизбежно.

«Это (появление черного рынка — прим. «Ленты.ру») невозможно остановить. Я не готов предсказывать, какими темпами будет развиваться вся эта история, но не думаю, что что-либо изменится к осени, когда нам обещали ослабление заградительных мер. Надо понимать, как действуют санкции: их легко ввести, но вот снять сложно. Так что эта история займет еще не один год», — заключил экономист.

С 9 марта российский ЦБ ввел временный порядок операций с наличной валютой, предусматривающий определенные ограничения. В его рамках россиянам, имеющим валютные счета и вклады, будет гарантирована сохранность средств в валюте, однако получить их в наличной форме можно будет в размере не более 10 тысяч долларов.