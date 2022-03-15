В Совфеде оценили вопрос наказания за сделки с валютой на черном рынке

В Совфеде заявили, что вопрос ужесточения наказания за сделки с валютой не обсуждался

Вопрос более серьезного наказания за продажу валюты на черном рынке для граждан или юридических лиц ни в Совфеде, ни в правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций не обсуждают, заявил вице-спикер Совфеда, член указанной комиссии Николай Журавлев. Его слова приводит РИА Новости.

«Никаких дополнительных мер по ужесточению наказания за продажу валюты физическими или юридическими лицами не рассматривается и не обсуждается ни в Совете Федерации, ни в правительственной комиссии», — сказал Журавлев.

С оценкой по поводу того, что в ближайшее время может быть ужесточено наказание за сделки с валютой на черном рынке, ранее выступила сенатор Ольга Ковитиди также в разговоре с РИА Новости. Она отмечала, что незаконные операции наносят ущерб государству.

С 9 марта российский ЦБ ввел временный порядок операций с наличной валютой, предусматривающий определенные ограничения. В рамках него россиянам, имеющим валютные счета и вклады, будет гарантирована сохранность средств в валюте, однако получить их в наличной форме можно будет в размере не более 10 тысяч долларов. При этом, как разъяснял регулятор, человек может получить до 10 тысяч долларов наличными в каждом банке, где у него уже был открыт валютный счет.