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МВД Сербии отреагировало на сведения о бомбе в летевшем в Москву лайнере

МВД Сербии опровергло сведения о взрывном устройстве на борту рейса Белград — Москва

Фото: Marko Djurica / Reuters

МВД Сербии опровергло сообщения о бомбе на борту рейса Белград — Москва, вернувшегося в аэропорт Белграда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Сообщение о взрывном устройстве, якобы установленном в самолете, летевшем по маршруту Белград — Москва, было ложным, что установлено контрдиверсионным осмотром самолета», — говорится в сообщении.

Правоохранители расследуют детали инцидента и разыскивают телефонного террориста, направившего сообщение о взрывном устройстве в аэропорт Никола Тесла.

14 марта стало известно, что пассажирский самолет авиакомпании Air Serbia, летевший из Белграда в Москву, возвращается в столицу Сербии из-за сообщения о минировании лайнера. «Сообщение о взрывном устройстве на борту самолета Белград — Москва, по данным нашего источника, поступило с электронного адреса на Украине. Самолет возвращается в Белград», — говорится в сообщении.

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Марина Совина
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