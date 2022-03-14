Летевший в Москву лайнер вернули в Сербию после сообщения о минировании

Самолет Air Serbia, летевший в Москву, вернули в Белград после сообщения о минировании

Пассажирский самолет авиакомпании Air Serbia, летевший из Белграда в Москву, возвращается в столицу Сербии из-за сообщения о минировании лайнера. Об этом пишет издание Vecernje novosti.

«Сообщение о взрывном устройстве на борту самолета Белград — Москва, по данным нашего источника, поступило с электронного адреса на Украине. Самолет возвращается в Белград», — говорится в сообщении.

По данным сервиса Flightradar24, воздушное судно развернулось в небе над Венгрией.

14 марта сообщалось, что пассажирский самолет, следовавший по маршруту Москва — Сочи, также подал сигнал тревоги во время полета. Сообщается, что лайнер не стал менять курс и благополучно совершил посадку в аэропорту назначения.

Ранее в марте россиянам дали рекомендации по покупке билета в Сербию — единственную страну Европы, которая не закрыла небо для российской авиации. Отмечается, что добраться до Сербии возможно только на самолетах национального перевозчика Air Serbia. В настоящее время авиакомпания совершает 15 рейсов в неделю по маршруту Москва — Белград.