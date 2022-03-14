Назван способ улететь в единственную не закрывшую небо для России страну Европы

Россиянам назвали способ купить билет в Сербию у авиакомпании Air Serbia

Россиянам дали рекомендации по покупке билета в Сербию — единственную страну Европы, которая не закрыла небо для российской авиации. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что добраться до Сербии возможно только на самолетах национального перевозчика Air Serbia, однако из-за приостановки обслуживания карт Visa и Mastercard в России приобрести авиабилеты предлагается альтернативными способами. Например, у партнера авиакомпании Aviareps AG или у туроператоров (уполномоченных агентствах IATA).

«С новыми изменениями билеты на рейсы Air Serbia туристу сейчас можно приобрести либо у туроператоров (у которые есть партнеры с зарубежной выпиской билетов), либо в российских онлайн тревел-агентствах с сайтами для физических лиц, но не во всех, а только тех, которые имеют возможность зарубежной выписки билетов», — назвали способ в АТОР.

В настоящее время авиакомпания совершает 15 рейсов в неделю по маршруту Москва — Белград. При этом в субботу, 12 марта, президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала TV Pink заявил о том, что страна вынуждена сократить количество полетов до одного в день из-за требований Запада.

Ранее в марте сообщалось об ажиотаже среди россиян на авиабилеты на прямые перелеты из Белграда в Москву и из российской столицы в Сербию. Согласно данным агрегаторов, стоимость рейса сербским перевозчиком Air Serbia начинается от 57,5 тысячи рублей.