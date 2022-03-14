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Еще один российский самолет подал сигнал тревоги во время полета

Самолет Москва — Сочи, подавший сигнал тревоги, благополучно сел в аэропорту назначения

Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости

Пассажирский самолет, следовавший по маршруту МоскваСочи, подал сигнал тревоги во время полета. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

Так, в понедельник, 14 марта, еще один российский самолет подал сигнал тревоги — пассажирский Boeing 737, летевший рейсом Москва — Сочи. Как сообщает источник агентства, лайнер не стал менять курс и благополучно совершил посадку в аэропорту назначения.

Ранее в марте пассажирский самолет, летевший из Мурманска в Москву, подал сигнал тревоги, пролетая над Карелией. Отмечается, что самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) после подачи сигнала тревоги снижать высоту не стал и благополучно приземлился в Шереметьево.

Ранее в марте еще один российский лайнер, следовавший из Санкт-Петербурга в Сочи, подал сигнал тревоги, пролетая над Казахстаном. Отмечается, что пилоты получили сообщение о минировании, из-за чего борт объявил аварийную ситуацию и направился в сторону Астрахани. Позже аварийную ситуацию отменили, и борт полетел в штатном режиме в Сочи.

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Дарья Рыбак
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