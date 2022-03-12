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Появились подробности о подавшем сигнал тревоги российском самолете

В Казахстане заявили, что самолет из РФ подал сигнал тревоги из-за ложного минирования

Фото: Shutterstock

Российский пассажирский самолет, следовавший из Санкт-Петербурга в Сочи, пролетая над Казахстаном, подал сигнал тревоги из-за ложного минирования — информация о взрывном устройстве не подтвердилась. Подробности появились у пресс-службы авиационной администрации республики Казахстан, передает РИА Новости.

Речь идет о рейсе ВС А319 по маршруту Санкт-Петербург — Сочи. Отмечается, что, получив сообщение о минировании, борт объявил аварийную ситуацию и направился в сторону Астрахани. Как отметили в авиационной администрации Казахстана, позже аварийную ситуацию отменили, и борт полетел в штатном режиме в Сочи.

«[Самолет] вышел из воздушного пространства Казахстана в 18:50 (15:50 по московскому времени) в полном порядке», — заявили в пресс-службе.

Ранее 12 марта сообщалось, что пассажирский самолет Airbus, летевший в Сочи, после подачи сигнала тревоги снизился до 6,5 тысячи метров, а затем снова стал набирать высоту. Было известно, что он продолжил полет по маршруту, однако причина аварийной ситуации не называлась.

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Дарья Кучерявых
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