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Российский самолет подал сигнал тревоги над Казахстаном

Самолет Санкт-Петербург — Сочи подал сигнал тревоги, пролетая над Казахстаном

Фото: Shutterstock

Пассажирский самолет, следующий из Санкт-Петербурга в Сочи, подал сигнал тревоги, пролетая над Казахстаном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских авиационных службах.

Отмечается, что самолет Airbus после подачи сигнала тревоги снизился до 6,5 тысячи метров, а затем снова стал набирать высоту. Он продолжил полет в Сочи, добавил собеседник агентства.

Причина сигнала тревоги устанавливается.

10 марта пассажирский самолет, летевший из Москвы в Махачкалу, благополучно сел в пункте назначения после сигнала тревоги. Причина, по которой лайнер подал сигнал тревоги, еще устанавливается.

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Антон Похиляк
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