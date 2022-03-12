Российский самолет подал сигнал тревоги над Казахстаном
Самолет Санкт-Петербург — Сочи подал сигнал тревоги, пролетая над Казахстаном
Пассажирский самолет, следующий из Санкт-Петербурга в Сочи, подал сигнал тревоги, пролетая над Казахстаном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских авиационных службах.
Отмечается, что самолет Airbus после подачи сигнала тревоги снизился до 6,5 тысячи метров, а затем снова стал набирать высоту. Он продолжил полет в Сочи, добавил собеседник агентства.
Причина сигнала тревоги устанавливается.
10 марта пассажирский самолет, летевший из Москвы в Махачкалу, благополучно сел в пункте назначения после сигнала тревоги. Причина, по которой лайнер подал сигнал тревоги, еще устанавливается.