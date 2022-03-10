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Летевший из Москвы самолет благополучно сел после сигнала тревоги

Самолет, летевший из Москвы в Махачкалу, благополучно сел после сигнала тревоги

Фото: Serhiy Hipskyy / Unsplash

Пассажирский самолет, летевший из Москвы в Махачкалу, благополучно сел в пункте назначения после сигнала тревоги. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил источник в авиационных службах, причина, по которой лайнер подал сигнал тревоги, еще устанавливается. Воздушное судно приземлилось по графику.

Ранее, 9 марта, российский самолет, следующий по маршруту СочиСанкт-Петербург, сменил курс и совершил вынужденную посадку в Самаре. По данным пресс-службы ГК «Аэродинамика», воздушное судно село в другом городе по решению экипажа.

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Мария Гейн
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