Летевший из Москвы самолет благополучно сел после сигнала тревоги

Самолет, летевший из Москвы в Махачкалу, благополучно сел после сигнала тревоги

Пассажирский самолет, летевший из Москвы в Махачкалу, благополучно сел в пункте назначения после сигнала тревоги. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил источник в авиационных службах, причина, по которой лайнер подал сигнал тревоги, еще устанавливается. Воздушное судно приземлилось по графику.

Ранее, 9 марта, российский самолет, следующий по маршруту Сочи — Санкт-Петербург, сменил курс и совершил вынужденную посадку в Самаре. По данным пресс-службы ГК «Аэродинамика», воздушное судно село в другом городе по решению экипажа.