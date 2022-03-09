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Летевший в Санкт-Петербург самолет сменил курс и вынужденно сел в другом городе

Самолет, летевший из Сочи в Санкт-Петербург, вынужденно сел в Самаре

Фото: inma · santiago / Unsplash

Российский самолет, летевший по маршруту СочиСанкт-Петербург, сменил курс и совершил вынужденную посадку в Самаре. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным пресс-службы ГК «Аэродинамика», воздушное судно село в другом городе по решению экипажа. «Рейс ДР306 совершил внеплановую посадку в Самаре в 19:15 мск», — говорится в сообщении. На борту лайнера находилось 166 пассажиров, опасные грузы отсутствовали.

Ранее в марте российский самолет, летевший по маршруту МоскваАнталья, сменил курс по неизвестной причине. Уточняется, что воздушное судно, следовавшее в Турцию, развернули в небе над Пензенской областью.

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Мария Гейн
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