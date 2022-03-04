Летевший в Турцию российский самолет сменил курс по неизвестной причине

Российский самолет, летевший по маршруту Москва — Анталья, сменил курс по неизвестной причине. Об этом сообщает «Говорит Москва» в своем Telegram-канале со ссылкой на данные сервиса Flight Radar.

Уточняется, что воздушное судно, следовавшее в Турцию, развернули в небе над Пензенской областью.

Ранее, 4 марта, самолет «Уральских авиалиний» Airbus А319, прилетевший из Красноярска, задержали в Дубае. Авиационные власти Объединенных Арабских Эмиратов проводят проверку документов. Отмечается, что лайнер должен был вывезти 80 пассажиров.