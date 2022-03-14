Летевший из Мурманска российский самолет подал сигнал тревоги

Sukhoi Superjet, летевший из Мурманска в Москву, подал сигнал тревоги над Карелией

Пассажирский самолет, летевший из Мурманска в Москву, подал сигнал тревоги, пролетая над Карелией. Об этом в понедельник, 14 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских авиационных службах.

Отмечается, что самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) после подачи сигнала тревоги снижать высоту не стал. «Над Карелией "Суперджет" сообщением Мурманск — Москва подал сквок (сигнал тревоги — прим. «Ленты.ру»). Самолет не меняет курс и высоту», — рассказал собеседник агентства.

В настоящее время устанавливается причина, по которой воздушное судно подало сигнал тревоги.

12 марта еще один российский пассажирский самолет, следовавший из Санкт-Петербурга в Сочи, пролетая над Казахстаном, также подал сигнал тревоги. Отмечается, что пилоты получили сообщение о минировании, из-за чего борт объявил аварийную ситуацию и направился в сторону Астрахани. Как отметили в авиационной администрации Казахстана, позже аварийную ситуацию отменили, и борт полетел в штатном режиме в Сочи.

