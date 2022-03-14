Летевший из Мурманска самолет благополучно сел после сигнала тревоги

Sukhoi Superjet, летевший из Мурманска в Москву, благополучно сел после сигнала тревоги

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), летевший из Мурманска в Москву, благополучно сел в пункте назначения после сигнала тревоги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских авиационных службах.

«Superjet 100 сообщением Мурманск-Москва благополучно приземлился в "Шереметьево"», — рассказал собеседник агентства. Уточняется, что воздушное судно подало сигнал тревоги после анонимного сообщения о минировании. В настоящее время специалисты оперативных служб аэропорта приступили к досмотру самолета.

Ранее 12 марта еще один российский лайнер, следовавший из Санкт-Петербурга в Сочи, подал сигнал тревоги, пролетая над Казахстаном. Отмечается, что пилоты получили сообщение о минировании, из-за чего борт объявил аварийную ситуацию и направился в сторону Астрахани. Позже аварийную ситуацию отменили, и борт полетел в штатном режиме в Сочи.