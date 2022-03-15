Экономист оценил будущее рубля

Экономист Беляев спрогнозировал курс по 80 рублей за доллар после стабилизации на рынке

Курс рубля по отношению к доллару сильно недооценен, так как объективных экономических причин для его снижения нет, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Он поделился с «Лентой.ру» прогнозом относительно будущего курса рубля.

Снижение рубля по отношению к доллару обусловлено исключительно эмоциональной реакцией на новостной фон, отметил экономист, так как люди находятся в повышенном тревожном состоянии и рассматривают доллар как защитный актив. Как только закончится специальная операция на Украине и утихнет информационный фон, рубль стабилизируется, убежден он.

«Я не могу сказать, что он вернется на свои прежние позиции, потому что, несмотря на то, что объективных условий для его резкой девальвации нет, слишком глубокое падение оставляет свой след, и до конца восстановления не будет. Но то, что восстановится где-то до 80 рублей за доллар, я думаю, такой прогноз можно дать достаточно смело. Падение будет безусловно — 4-5 рублей, вряд ли больше», — предположил Беляев. Он обратил внимание, что ситуация будет зависеть от того, насколько оперативно и эффективно завершится специальная операция на Украине и информационный фон придет в обычное русло.

Ранее стало известно, что Центральный Банк (ЦБ) принял решение изменить порядок объявления официальных курсов доллара и евро, расширив действующий временной диапазон. До начала торгов в понедельник, 14 марта, официальный курс доллара ЦБ составлял 116,75 рубля, евро — 128,95 рубля.

