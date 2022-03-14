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Центробанк изменит порядок объявления официальных курсов доллара и евро

Банк России расширит временной диапазон для установления официальных курсов доллара и евро

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Из-за повышенной волатильности на валютном рынке Банк России принял решение изменить порядок объявления официальных курсов доллара и евро, расширив действующий временной диапазон. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Ранее курс устанавливался на основании сделок, заключенных в период с 10:00 до 11:30, а после вступления указания Центробанка в силу диапазон увеличится до 16:30.

Расширение позволит учесть более число сделок за день, а значит, курс будет близок к реальному рыночному. Изменение диапазона коснется только американской валюты, а курс евро будут устанавливать так же, как и официальные курсы всех остальных валют.

Указание направлено на регистрацию в Министерство юстиции. После официального объявления оно вступит в силу.

До начала торгов в понедельник, 14 марта, официальный курс доллара ЦБ составляет 116,75 рубля, евро — 128,95 рубля.

Курс доллара от TradingView
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Платон Щукин
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