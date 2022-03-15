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«Серого кардинала либерализма» заметили в Одессе

Французский философ и публицист Бернар-Анри Леви прибыл в Одессу

Фото: Telegram-канал «Юрий Ткачев»

Французский писатель, философ и журналист Бернар-Анри Леви, которого в СМИ окрестили «серым кардиналом либерализма», приехал на Украину. Об этом сообщил одесский журналист Юрий Ткачев в своем Telegram-канале.

По его словам, Леви был замечен на улицах города 14 марта.

«Ничего такого, просто военный губернатор Одесской области проводит экскурсию по Одессе для евроатлантического "пса войны" Бернара-Анри Леви — одного из идеологов американских бомбежек Сирии, Ливии и Югославии», — подписал журналист опубликованную в канале фотографию.

На снимке Леви запечатлен вместе с бывшим командиром нацбатальона «Айдар» Максимом Марченко, которого в начале марта президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность главы военно-гражданской администрации Одесской области. На заднем плане можно увидеть дверь с надписью «аптека». Также в кадр попали еще двое мужчин в военной форме.

Леви известен своей поддержкой либеральных ценностей и революционных движений в различных странах. В частности, в 1999 году он призывал страны НАТО поддержать «Армию освобождения Косова» и начать бомбардировку Югославии, а также оказать содействие президенту непризнанной Чеченской Республики Ичкерия Аслану Масхадову. Кроме того, французский журналист поддерживал «революцию роз» в Грузии в 2003-м и Евромайдан на Украине в 2014-м.

Также Леви принимал участие в событиях «арабской весны», выступая против ливийского лидера Муаммара Каддафи, и предлагал расправиться с режимом президента Башара Асада в Сирии по ливийскому сценарию.

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Варвара Кошечкина
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