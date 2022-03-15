В Китае рассказали о противоречиях США и Европы из-за Украины

Global Times: США стремятся «накачать» Украину оружием, чтобы продлить кризис в стране

Военная поддержка Украины со стороны США свидетельствует об их стремлении продлить кризис в стране. Об этом пишет китайская газета Global Times.

Автор статьи рассказал о противоречиях Соединенных Штатов и Европы из-за Украины. Отмечается, что Россией и европейскими государствами предпринимаются дипломатические усилия для решения продолжающегося на Украине кризиса, при этом США стремятся «накачать» Киев оружием, чтобы продлить противостояние как можно дольше.

По мнению научного сотрудника Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Чуя Хэна, из-за кризиса создается угроза европейской безопасности, поскольку для Франции и Германии это геополитические и экономические интересы, а также вопрос продовольственной безопасности. Эксперт отметил, что энергетические цены выросла, из-за чего европейские страны «запаниковали». «Следующая неотложная проблема — это продовольствие. Являющаяся главной житницей Европы Украина уже пропустила сроки весенней пахоты, а это значит, что Европа может столкнуться с дефицитом продовольствия из-за сокращения импорта украинского зерна», — сказал он.

Директор департамента изучения Европы Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь в свою очередь заявил, что прекращение огня не соответствует стратегическим интересам Вашингтона. «В данный момент Соединенные Штаты явно не желают видеть компромиссы между Москвой и Киевом. Иными словами, сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины не является целью для США», — подчеркнул он.

Ранее глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, член Политбюро Ян Цзечи в ходе переговоров с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном заявил о необходимости изучить первопричины ситуации на Украине. По словам китайского политика, необходимо принять во внимание озабоченность обеих сторон переговоров между Россией и Украиной.

