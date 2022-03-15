Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Китае призвали изучить первопричины ситуации на Украине

Член политбюро ЦК Компартии Китая призвал США изучить первопричины ситуации на Украине

Фото: Flickr

Глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, член Политбюро Ян Цзечи в ходе переговоров с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном заявил о необходимости изучить первопричины ситуации на Украине. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

По словам китайского политика, необходимо принять во внимание озабоченность обеих сторон переговоров между Россией и Украиной.

«Ян также заявил, что важно прояснить исторический контекст украинского вопроса, дойти до сути происхождения проблемы и ответить на обоснованные озабоченности всех сторон», — сказано в материале.

Глава канцелярии отметил важность поддержки мирового сообщества переговоров между Москвой и Киевом для достижения существенного результата и скорейшей деэскалации. Кроме того, Ян Цзечи призвал создать устойчивый механизм для обеспечения безопасности в Европе.

Ранее сообщалось, что Вашингтон пообещал Пекину возможные последствия в том случае, если Китай попытается помочь России справиться с ущербом от западных санкций. «Мы донесли до Пекина, что не потерпим и не допустим, чтобы какая-либо страна пыталась компенсировать России ее экономические потери», — пояснил Салливан.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Япония ввела санкции против 17 россиян
Россиян предупредили о наказании за покупку валюты с рук
Южная Корея направит военную помощь Украине
Экономист рассказал о желании западных компаний остаться в России
Российский посол призвал американские СМИ прекратить разжигание русофобии
Побывавшая в Крыму россиянка описала поездку фразой «не покидало ощущение стыда»
Посол России назвал единственную угрозу для мирных жителей Украины
Всемирный банк оценил влияние антироссийских санкций на мировую экономику
В Китае призвали изучить первопричины ситуации на Украине
Названы способы обходиться без сахара
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.