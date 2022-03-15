В Китае призвали изучить первопричины ситуации на Украине

Член политбюро ЦК Компартии Китая призвал США изучить первопричины ситуации на Украине

Глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, член Политбюро Ян Цзечи в ходе переговоров с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном заявил о необходимости изучить первопричины ситуации на Украине. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

По словам китайского политика, необходимо принять во внимание озабоченность обеих сторон переговоров между Россией и Украиной.

«Ян также заявил, что важно прояснить исторический контекст украинского вопроса, дойти до сути происхождения проблемы и ответить на обоснованные озабоченности всех сторон», — сказано в материале.

Глава канцелярии отметил важность поддержки мирового сообщества переговоров между Москвой и Киевом для достижения существенного результата и скорейшей деэскалации. Кроме того, Ян Цзечи призвал создать устойчивый механизм для обеспечения безопасности в Европе.

Ранее сообщалось, что Вашингтон пообещал Пекину возможные последствия в том случае, если Китай попытается помочь России справиться с ущербом от западных санкций. «Мы донесли до Пекина, что не потерпим и не допустим, чтобы какая-либо страна пыталась компенсировать России ее экономические потери», — пояснил Салливан.