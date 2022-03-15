Сенбернар стал няней диких котят и цыплят

На ферме в Англии трехлетняя собака породы сенбернар стала нянчить котят и защищать цыплят

Живущая на ферме в Саффолке, Англия, добродушная собака породы сенбернар стала няней для котят и новорожденных цыплят. Об этом пишет The Sun.

Хозяйка трехлетней Мейбл Эмма Хааг рассказала, что собака открыла в себе любовь к детенышам животных, когда на ферме появились два диких котенка. Вскоре сенбернар стала защищать цыплят и поросят.

«У Мейбл всегда был материнский инстинкт. У нас есть пони, поросята, гуси, утки, куры, перепела, кошки и даже кролик, и Мейбл любит их всех», — объяснила Хааг.

Британка делится фотографиями и видео, на которых собака запечатлена то с гусем, то с поросятами, то с котятами. По ее словам, Мейбл поднимает настроение пользователям сети.

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