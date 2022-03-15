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Сенбернар стал няней диких котят и цыплят

На ферме в Англии трехлетняя собака породы сенбернар стала нянчить котят и защищать цыплят

Фото: @mabel.the.bernard

Живущая на ферме в Саффолке, Англия, добродушная собака породы сенбернар стала няней для котят и новорожденных цыплят. Об этом пишет The Sun.

Хозяйка трехлетней Мейбл Эмма Хааг рассказала, что собака открыла в себе любовь к детенышам животных, когда на ферме появились два диких котенка. Вскоре сенбернар стала защищать цыплят и поросят.

«У Мейбл всегда был материнский инстинкт. У нас есть пони, поросята, гуси, утки, куры, перепела, кошки и даже кролик, и Мейбл любит их всех», — объяснила Хааг.

Британка делится фотографиями и видео, на которых собака запечатлена то с гусем, то с поросятами, то с котятами. По ее словам, Мейбл поднимает настроение пользователям сети.

Ранее сообщалось, что в зоопарке китайского города Лункоу, провинция Шаньдун, лабрадор усыновил троих тигрят, от которых отказалась их родная мать. По словам сотрудников зоопарка, тигрица не захотела кормить своих детенышей, поэтому пришлось найти ей замену.

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Евгения Черкасова
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