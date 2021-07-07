Собака усыновила троих брошенных родной матерью тигрят

В зоопарке китайского города Лункоу, провинция Шаньдун, лабрадор усыновил троих тигрят, от которых отказалась их родная мать. Об этом сообщает Newsflare.

По словам сотрудников зоопарка, тигрица не захотела кормить своих детенышей, поэтому пришлось найти ей замену. Теперь о брошенных тигрятах заботится приемная мать — белый лабрадор.

Животные отлично ладят: тигрята ползают по собаке и лежат рядом с ней.

Ранее сообщалось, что в Колумбии собака усыновила обезьяну. У собаки погибли щенки, и она взяла под свою опеку детеныша капуцина.