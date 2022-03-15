Инфекционист оценил отмену масочного режима в Москве

Инфекционист Поздняков поддержал решение об отмене масочного режима в Москве

Эффективность масок при омикрон-штамме коронавируса снизилась, потому что во время последней вспышки большинство людей получили иммунитет, и необходимость в масочном режиме отпала. Об этом «Ленте.ру» сообщил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главврач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков, комментируя отмену масочного режима в Москве и других регионах страны.

Он объяснил, что маски защищали только при соблюдении дистанции и при непродолжительном по времени контакте. Причем даже в этих случаях они были не очень эффективны.

При тесном же контакте маска не поможет даже тем, у кого есть иммунитет к коронавирусу. «А при непродолжительном контакте она не нужна, так как иммунная система сработает и защитит от заболевания», — отметил Поздняков.

Другие ковидные ограничения тоже можно отменять, в них нет необходимости с медицинской точки зрения, потому что недавно люди массово получили иммунитет, переболев омикроном. Количество переболевших в крупных городах, в том числе в Москве, уже превышает 90 процентов. То есть сейчас у большинства есть достаточно напряженный иммунитет к SARS-CoV-2 Андрей Поздняков врач-инфекционист

Ранее стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице с 15 марта отменяется обязательное ношение масок в общественных местах. Однако это не первый регион, принявший такое решение — 10 февраля аналогичное решение принял глава Чечни Рамзан Кадыров, рекомендовав при этом продолжить их использование для защиты граждан из группы риска.