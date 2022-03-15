Эрмитаж передумал возвращать свои картины из Италии

Государственный Эрмитаж решил не отзывать свои картины с выставок в Италии

Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге передумал возвращать свои картины из Италии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собеседника из издательского дома «Скира» (Skira), который организует выставку с работами Тициана в Милане.

О том, что российский музей решил не отзывать свои картины, говорится в письме директора Эрмитажа Михаила Пиотровского генеральному секретарю фонда «Эрмитаж-Италия» Маурицио Чеккони. При этом неизвестно, останутся ли экспонаты в другой стране до завершения работы экспозиций.

Ранее Эрмитаж обратился к двум миланским музеям и попросил вернуть одолженные полотна до конца марта. Речь идет о 25 полотнах.

4 марта стало известно, что Государственный Эрмитаж досрочно завершил выставку «Русский авангард. Революция в искусстве» в Эрмитаже Амстердама. Музей в Санкт-Петербурге досрочно закрыл экспозицию и возвращает все экспонаты в Россию. Ранее планировалось, что выставка будет работать до 8 января 2023 года. В российском Эрмитаже заявили, что на их решение повлиял «беспрецедентный уровень давления, с которым в нынешней политической ситуации столкнулись коллеги в выставочном центре "Эрмитаж Амстердам"».