Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Россиянку приговорили к 10 годам колонии за содействие террористам

Жительницу Краснодара осудили за попытку вместе с сыном примкнуть к террористам в Сирии

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Жительницу Краснодара Татьяну Ситникову приговорили к десяти годам колонии за содействие террористами и попытку примкнуть к ним в Сирии. Об этом во вторник, 15 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Суд признал россиянку виновной по статьям 150 («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления»), 30 («Приготовление к преступлению») и 205 («Содействие террористической деятельности») УК РФ.

По данным следствия, подсудимая собиралась вступить в запрещенную в России террористическую организацию «Хайят Тахрир аш-Шам», для чего купила билеты из Краснодара в Стамбул для себя и сына. Оттуда вместе с ребенком она хотела выехать в Сирийскую Арабскую Республику, однако воплотить задуманное женщине не удалось: 9 июля ее задержали.

Также Ситникова с помощью аудио и видео из интернета, тематической литературы и личных бесед убеждала мальчика вступить в ряды террористов. Помимо этого она хотела, чтобы он прошел обучение исламу в специальном учебном заведении для того, чтобы в будущем участвовать в террористической деятельности. Кроме этого, 13, 19, 30 ноября и 10 декабря 2020 года она перевела 10 тысяч рублей членам запрещенной организации.

4 марта сообщалось, что в Дагестане в отношении 20-летней россиянки возбудили дело за помощь раненым террористам запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Евросоюз ввел четвертый пакет санкций против России
Стало известно о подготовке визита главы МИД Турции в Россию
Белорусские депутаты одобрили продление использования Россией военных объектов
Мошенницу Анну Делви депортировали из тюрьмы США
Суд признал геноцидом действия немцев в Ростовской области в годы войны
Конкурент «Газпрома» прекратит торговлю российской нефтью
Нурмагомедов вступился за обвиняемого в покушении на убийство экс-чемпиона UFC
Метеоролог предсказала весну на выходных в Москве
Названы способы избежать мошенников при покупке жилья
Застрявшим за границей россиянам назвали пути возвращения на родину
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.