На россиянку завели дело за лечение раненых террористов ИГ

В Республике Дагестан на россиянку, помогавшую террористам запрещенной в РФ организации «Исламское государство» (ИГ), завели уголовное дело. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 20-летняя жительница Избербаша в 2016 году приняла участие в деятельности группировки и оказывала медицинскую помощь в качестве медсестры и лечила раненых боевиков. В отношении задержанной завели дело об участии в деятельности террористической организации и участии в незаконном вооруженном формировании.

По делу проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы, ведется розыск подозреваемой. Расследование уголовного дела продолжается.

11 февраля сообщалось, что в Ставропольском крае в отношении задержанного 18-летнего россиянина завели уголовное дело о подготовке к террористическому акту.