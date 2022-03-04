Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

На россиянку завели дело за лечение раненых террористов ИГ

В Дагестане завели дело на 20-летнюю россиянку, помогавшую раненым террористам ИГ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Республике Дагестан на россиянку, помогавшую террористам запрещенной в РФ организации «Исламское государство» (ИГ), завели уголовное дело. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 20-летняя жительница Избербаша в 2016 году приняла участие в деятельности группировки и оказывала медицинскую помощь в качестве медсестры и лечила раненых боевиков. В отношении задержанной завели дело об участии в деятельности террористической организации и участии в незаконном вооруженном формировании.

По делу проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы, ведется розыск подозреваемой. Расследование уголовного дела продолжается.

11 февраля сообщалось, что в Ставропольском крае в отношении задержанного 18-летнего россиянина завели уголовное дело о подготовке к террористическому акту.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Microsoft уйдет из России
В Польше задержали «российского шпиона ГРУ» из Испании
Москвичи начали снимать квартиры с продажи
Израильский канал выдал истребитель из «Звездных войн» за разбившийся на Украине
В Госдуме назвали решение Microsoft уйти из России предсказуемым
Авиакомпания популярной кавказской страны увеличит число рейсов в Россию
Обнаружен новый вид стегозавров
Карпин рассказал о шоке футболистов после отстранения от международных турниров
Суд вынес приговор по делу о гибели 36 человек на шахте «Северная»
Ажиотаж россиян вокруг биткоина не оправдал ожиданий
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.