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Макрон с щетиной и в толстовке на работе стал мемом в сети

Эммануэль Макрон пришел на работу в повседневной одежде и стал объектом шуток в Twitter

Фото: @soazigdelamoissonniere

Президент Франции Эммануэль Макрон, пришедший на работу в повседневной одежде, стал объектом шуток в сети. На посты и комментарии пользователей Twitter обратили внимание в Medialeaks.

Личный фотограф президента Соазиг де ла Муассоньер поделилась снимками в Instagram, на которых глава государства запечатлен во время проведения международных звонков. На размещенных кадрах видно, что вместо делового костюма политик надел неформальный наряд: толстовку цвета хаки и темно-синие джинсы. Помимо этого, на его лице появилась щетина.

Юзеры обратили внимание на изменения в стиле Макрона и принялись публиковать мемы с его новым образом в соцсетях. «Макрон увидел успех "мужицкого" образа Зеленского и решил в преддверии выборов президента перенять картинку, чтобы заработать очков. Цирк», — написал пользователь с никнеймом @lmnprt. В то же время блогер gypsynkov порадовался тому факту, что «в политике зарождается тренд на нормальную удобную одежду, а не костюмы да галстуки».

В свою очередь администраторы Telegram-канала «Рифмы и Панчи» заменили принт на худи Макрона на шуточные изображения. Например, на кофту президента нанесли такие надписи, как «Пивозавр», «Без баб» и другие. Некоторые также сравнили орнамент Елисейского дворца, на фоне которого снялся политик, с рисунком на упаковке сырков «Б.Ю. Александров».

В феврале стол переговоров на встрече президента России Владимира Путина и французского лидера также стал мемом в сети. В частности, пользователи сравнивали стол с качелями-балансирами, площадкой для игры в аэрохоккей и бадминтон, а также с катком, изобразив на его поверхности пару фигуристов и группу конькобежцев.

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Майя Пономаренко
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