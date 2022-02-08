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Стол переговоров на встрече Путина и Макрона стал мемом

Стол переговоров на встрече президентов Путина и Макрона в Кремле стал мемом в соцсетях

Фото: Reuters

Стол в Кремле, за которым провели переговоры президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон, стал мемом в соцсетях. На это обратили внимание журналисты кремлевского пула РИА Новости в своем Telegram-канале.

В частности, пользователи сравнивали стол с качелями-балансирами, площадкой для игры в аэрохоккей и бадминтон, а также с катком, изобразив на его поверхности пару фигуристов и группу конькобежцев.

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Кроме того, на одно из изображений юзеры добавили фигуру сенатора Берни Сандерса, который стал героем мемов, когда пришел на инаугурацию президента США в комфортном образе — варежках и практичной куртке. Автор другого коллажа разместил в руке Макрона громкоговоритель, своеобразно пошутив над звуком в процессе встречи президентов.

Вдобавок в сети соотнесли кадр со встречи глав государств с картиной Леонардо да Винчи «Тайная вечеря».

Переговоры политиков в Кремле состоялись 7 февраля и продлились чуть более пяти часов.

Путин сообщил, что встреча с Макроном прошла в деловом ключе, она была содержательной и полезной. Российский лидер заявил, что Запад проигнорировал центральные озабоченности Москвы по гарантиям безопасности. Он также отметил, что обсуждал с французским коллегой вопросы нерасширения НАТО и ситуацию вокруг Украины.

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Варвара Кошечкина
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