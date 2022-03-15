МВД ликвидировало крупную нарколабораторию

В Подмосковье полиция ликвидировала крупную нарколабораторию

В Подмосковье сотрудники полиции ликвидировали крупное производство синтетических наркотиков, которое преступная группа организовала в частном доме. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, установлено, что злоумышленники изготавливали наркотик в подпольных лабораториях. Затем товар реализовывали в одном из магазинов даркнета и отправляли в различные российские регионы. Вещество распространяли с помощью курьеров и тайников-закладок.

Ранее сообщалось, что полиция задержала сына бывшего вице-губернатора Самарской области под наркотиками в Москве. Правоохранителей вызвали вечером 10 марта в элитный поселок «Барвиха Club» на Рублевском шоссе Москвы из-за хулиганского поведения мужчины.