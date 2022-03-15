Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

МВД ликвидировало крупную нарколабораторию

В Подмосковье полиция ликвидировала крупную нарколабораторию

Кадр: МВД Медиа

В Подмосковье сотрудники полиции ликвидировали крупное производство синтетических наркотиков, которое преступная группа организовала в частном доме. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, установлено, что злоумышленники изготавливали наркотик в подпольных лабораториях. Затем товар реализовывали в одном из магазинов даркнета и отправляли в различные российские регионы. Вещество распространяли с помощью курьеров и тайников-закладок.

Ранее сообщалось, что полиция задержала сына бывшего вице-губернатора Самарской области под наркотиками в Москве. Правоохранителей вызвали вечером 10 марта в элитный поселок «Барвиха Club» на Рублевском шоссе Москвы из-за хулиганского поведения мужчины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Рубникович
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о взятии под полный контроль Херсонской области
Певица Жасмин объяснила причину отъезда из России
Онищенко оценил решение об отмене масочного режима в Москве
Россиян предупредили о подорожании ипотеки
Россия рассказала Европе об опасности биолабораторий на Украине
Стали известны результаты президентских выборов в Туркмении
Сын Никаса Сафронова нашел замену «Макдоналдсу»
Две международные авиакомпании продлили приостановку полетов в Россию
Популярный комик пошутил о неработающем в России Instagram
Бывший главврач и медсестра перинатального центра Красноярска сели за коррупцию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.