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Минобороны показало видео захвата у националистов поставленного Западом оружия

Минобороны показало кадры захвата западного вооружения в бою с украинскими националистами

Министерство обороны России опубликовало кадры захвата российскими воздушно-десантными войсками опорного пункта националистов и иностранных наемников в районе Гута-Межигорская. Российские военнослужащие изъяли ряд образцов вооружения, поставленного Западом на Украину. Соответствующее видео оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

На кадрах видны лежащие на земле ряды изъятого вооружения, которое российские военнослужащие погружают в специальные контейнеры для дальнейшей отправки в Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР).

Среди захваченного оружия — 10 противотанковых ракетных комплексов американского производства Javelin, ручные противотанковые гранатометы, переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК). Все образцы будут переданы подразделениям Народной милиции ДНР и ЛНР.

Ранее Минобороны сообщило о взятии под контроль ВС России всей территории Херсонской области. Также, по данным ведомства, группировка войск ДНР взяла под контроль населенные пункты Пантелеймоновка, выйдя на рубеж поселений Верхнеторецкое и Новоселовка-2.

Алина Гончарова
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