Минобороны сообщило о взятии под полный контроль Херсонской области

Миниобороны сообщило, что российские военные полностью контролируют Херсонскую область

Российские военные полностью контролируют Херсонскую область. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Также, по информации ведомства, группировка войск Донецкой народной республики взяла под контроль населенные пункты Пантелеймоновка, выйдя на рубеж поселений Верхнеторецкое и Новоселовка-2.