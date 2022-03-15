Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны сообщило о взятии под полный контроль Херсонской области

Миниобороны сообщило, что российские военные полностью контролируют Херсонскую область

Фото: РИА Новости

Российские военные полностью контролируют Херсонскую область. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Также, по информации ведомства, группировка войск Донецкой народной республики взяла под контроль населенные пункты Пантелеймоновка, выйдя на рубеж поселений Верхнеторецкое и Новоселовка-2.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Роман Кирьянов
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о взятии под полный контроль Херсонской области
Певица Жасмин объяснила причину отъезда из России
Онищенко оценил решение об отмене масочного режима в Москве
Россиян предупредили о подорожании ипотеки
Россия рассказала Европе об опасности биолабораторий на Украине
Стали известны результаты президентских выборов в Туркмении
Сын Никаса Сафронова нашел замену «Макдоналдсу»
Две международные авиакомпании продлили приостановку полетов в Россию
Популярный комик пошутил о неработающем в России Instagram
Бывший главврач и медсестра перинатального центра Красноярска сели за коррупцию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.