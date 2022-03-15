Минобороны показало кадры нанесения авиационных ударов по военной технике ВСУ

Минобороны России показало видео уничтожения вертолетами Ка-52 украинской техники

Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых вертолеты армейской авиации ВКС России нанесли авиационный удар по военной технике и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Также авиационным ударом была уничтожена огневая позиция 122-миллиметровых самоходных артиллерийских установок ВСУ. Экипажи вертолетов Ка-52, действуя парами, выполнили пуски авиационных ракет, уничтожив назначенные цели», — сообщили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что армейская авиация в ходе проведения специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины сопровождает колонны, уничтожает бронетехнику, доставляет десант и военные грузы. Помимо этого, она занимается авиационной поддержкой подразделений, которые выполняют различные задачи в ходе операции.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса 24 февраля. Глава государства объяснил, что ее целью является денацификация и демилитаризация страны. Он также обратился к внешним силам, которые могут создать угрозу для страны, — ответ России будет незамедлительным, подчеркнул Путин.