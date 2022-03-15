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Поклонская заявила о желании россиян помогать жителям Украины

Замглавы Россотрудничества Поклонская заявила, что россияне хотят помогать украинцам

Фото: @nv_poklonskaya

Граждане России, в том и числе проживающие за рубежом, хотят помогать украинцам. Об этом заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская заявила «Газете.Ru».

По ее словам, Россотрудничество сейчас получает большое количество звонков от желающих помочь с формированием гуманитарных грузов. Причем заявки поступают не только от жителей России и проживающих за рубежом россиян, но и жителей Украины, живущих в регионах, «где более-менее тихо».

Замглавы Россотрудничества подчеркнула, что сама является украинкой и считает, что подобные устремления указывают на то, что россияне воспринимают украинцев как близких им людей и неравнодушны к их бедам.

Ранее Поклонская обратилась к жителям двух стран. Она призвала их не разжигать взаимную ненависть, эскалация которой, по ее словам, приведет только к еще большему количеству невинных жертв. По ее словам, главное ценностью сейчас являются человеческие жизни, которые надо пытаться сохранить любой ценой.

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Роман Кирьянов
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