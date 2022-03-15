СПЧ задумал оставить таксистов только с российскими правами

СПЧ предложил разрешить работу в такси водителям только с российскими правами

Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) задумал оставить в стране таксистов только с российскими водительскими удостоверениями. Об этом заявил член СПЧ Кирилл Кабанов в своем Telegram-канале.

«Только сейчас на встрече с председателем СПЧ Валерием Фадеевым приняли решение подготовить обращение в правительство РФ об изменении регламентов коммерческих пассажирских перевозок», — сказал он, объяснив, что перевозки будут осуществлять водители с российскими правами.

Кроме того, Кабанов напомнил РИА Новости, что Россия является единственной страной, где позволяются коммерческие перевозки с иностранными водительским удостоверениями. Также он отметил, что методика вождения пока еще остается некачественной и агрессивной.

По словам Кабанова, дополнительно СПЧ предложит контроль за качеством транспортных средств и состоянием водителей. Также, по его мнению, подобный запрет будет способствовать борьбе с безработицей.

Ранее председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев назвал возможным запрет на работу мигрантов в такси по всей России. Парламентарий убежден, что на общественном транспорте в стране должны работать только граждане России.